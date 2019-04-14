stream livehd7| مشاهده مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر | الليفر وتشيلسي مباشر يلا كورة اون...

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بث مباشر مباراة تشيلسي وليفربول

دقائق وتنطلق المباراة..

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صافرة بداية المباراة

6: تهديد أول قوي بعد عرضية رائعة من ماني إلى صلاح ولكن كيبا يتصدى لتسديدة الملك.

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