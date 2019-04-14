كتب: محمد السيسي
أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سوف يخوض به مواجهة تشيلسي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويستضيف ليفربول نظيره تشيلسي مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الـ34، من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.
وجاء تشكيل الريدز على النحو التالي:
في حراسة المرمى: أليسون.
في خط الدفاع: أرنولد وماتيب وفان دايك وروبرتسون.
في خط الوسط: نابي كيتا وفابينيو وهندرسون.
في خط الهجوم: محمد صلاح وماني وفيرمينو.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.