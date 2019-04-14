صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

كتب: محمد السيسي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سوف يخوض به مواجهة تشيلسي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره تشيلسي مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الـ34، من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.

وجاء تشكيل الريدز على النحو التالي:

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في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: أرنولد وماتيب وفان دايك وروبرتسون.

في خط الوسط: نابي كيتا وفابينيو وهندرسون.

في خط الهجوم: محمد صلاح وماني وفيرمينو.