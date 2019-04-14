الارشيف / اخبار الرياضه

صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب: محمد السيسي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ، التشكيل الذي سوف يخوض به مواجهة ، في بطولة الممتاز.

ويستضيف ليفربول نظيره تشيلسي مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الـ34، من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد.

وجاء تشكيل الريدز على النحو التالي:

Advertisements

في حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع: أرنولد وماتيب وفان دايك وروبرتسون.

في خط الوسط: نابي كيتا وفابينيو وهندرسون.

في خط الهجوم: محمد صلاح وماني وفيرمينو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا