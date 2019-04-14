شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود ليفربول أمام «البلوز»..وهازارد يزين تشكيل تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الألماني يورجن كلوب تشكيل ليفربول أمام نادي تشيلسي الليلة في المباراة المقامة على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وجاء التشكيل كالتالي: أليسون، آرلوند، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، هندرسون، فابينيو، كيتا، ماني، صلاح، فيرمينو.

وأعلن الإيطالي ماوريسيو ساري تشكيل تشيلسي كالتالي: كيبا، أزبيليكويتا، روديجير، لويز، إميرسون، كانتي، جورجينيو، لوفتوس تشيك، ويليان، هازارد، هودسون أودي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب بريميرليج برصيد 82 نقطة خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب، بينما يأتي تشيلسي في المرتبة الرابعة برصيد 66 نقطة.