شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام: بكارى جاساما يواصل مواقفه «البايخة» مع الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل الحَكَم الجامبى بكارى جاساما مواقفه الصادمة وسوء إدارته المباريات التى يكون الأهلى طرفًا فيها خلال مشواره ببطولات الأندية الإفريقية، حيث حرم بطل مصر من فوز كبير على حساب صن داونز الجنوب إفريقى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا، بقرارات عكسية وكم كبير من الاستفزاز للاعبى وأنصار النادى الأحمر.

الأهلى ودع منافسات دورى الأبطال من ربع النهائى عقب تحقيق فوز غير كافٍ لاستكمال رحلته القارية فى النسخة القارية، بهدف فى شباك صن داونز الجنوب إفريقى، بملعب برج العرب بالإسكندرية، فى ظل مهزلة تحكيمية قادها الجامبى.

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«جاساما» سبق أن قاد مباراة إياب نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2017 بالدار البيضاء، والتى جمعت الأهلى بالوداد المغربى، وظهر مسانداً بقوة لأصحاب الأرض بالتغاضى عن ركلة جزاء واضحة لمصلحة الأهلى، وترك لاعبى الوداد يضيعون الوقت كيفما شاءوا دون أى تدخل منه، ودون احتساب وقت بديل لما أهدره لاعبو المنافس يسمح لبطل مصر بالتعويض، وهو ما تكرر فى لقاء صن دوانز، فضلًا عن كم البطاقات الملونة الصفراء غير المستحقة التى أشهرها فى وجوه لاعبى الأهلى دون نظرائهم فى صفوف الفريق الضيف.

الأهلى عانى كثيرًا تعنت حكام القارة السمراء ضده خلال مشواره الإفريقى منذ فترة طويلة، فالبداية كانت بخسارة اللقب القارى فى نسخة 1983 على يد أشانتى كوتوكو الغانى بهدف من تسلل فاضح فى كوماسى، كما تسبب لقاء السوبر القارى فى 1994 أمام الزمالك والبطاقة الحمراء التى أشهرها حَكَم المواجهة فى وجه محمد يوسف دون مبرر فى مقاطعة النادى الأحمر للبطولات التى ينظمها الاتحاد الإفريقى لمدة 4 سنوات.

كما شهدت مباراة الإياب لربع نهائى أبطال الكؤوس عام 1992 فضائح تحكيمية بالجملة تسببت فى إزاحة الأهلى من المسابقة على يد أفريكا سبورت الإيفوارى.

وتتوالى فضائح التحكيم ضد الأهلى فى البطولات الإفريقية، ويجرد المغربى عبدالرحيم العرجون الفريق المصرى من لقب دورى الأبطال 2007 فى مواجهة النجم الساحلى بالتغاضى عن ركلتى جزاء واضحتين وضوح الشمس، مع طرد عماد النحاس، ويعترف «العرجون» بسوء إدارته المباراة وظلمه الأهلى، عقب اعتزاله التحكيم. ويقود الغانى جوزيف لامبتى، الموقوف نهائيًا من التحكيم من قِبَل «فيفا»، كارثة تحكيمية مدوية فى ملعب رادس بتونس باحتساب هدف من لمسة يد واضحة ضد الأهلى فى مواجهة الترجى فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال 2010، ويودع المارد الأحمر منافسات المجموعات لدورى الأبطال 2011 إثر هدف للترجى من تسلل واضح ضد مدافعه الكاميرونى بانانا، ويستمر مسلسل أزمات الحكام وقراراتهم العكسية ضد الأهلى فى ذهاب نهائى دورى الأبطال 2017 أمام الوداد فى برج العرب، حين حرم الإثيوبى «تيسيما» الأهلى من ركلة جزاء صريحة لمصلحة وليد أزارو.