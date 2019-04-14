شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب آمين لاعب السلة المحترف في أمريكا: مصر قادرة علي الوصول إلي العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إيهاب آمين ، لاعب السلة المصري المحترف في نادي أوريجون في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه منتخب السلة المصري قادر قريبا جدا أن يصل إلي العالمية ، لاهتمام مصر مؤخرا بالشباب، وذلك لقيامهم بدور كبير فى تطوير الشباب و تشجيعهم على الاحتراف فى الخارج و هذا سيؤدى بالتبعية إلي وصول مصر للعالمية عن طريق المشاركة في المحافل الدولية وتحقيق نتائج تشرف كرة السلة المصرية.

وأضاف آمين ،في تصريحات خاصة ،ل"المصري اليوم"بأنه لعب مع 3 أندية مختلفة، في مختلف الولايات، كما أنه يعتبر اللاعب المصري مدحت وردة، مثله الأعلى، ويأمل أن يكون مثل اللاعب الدولي مانيوال جيونبلى الذى كان يلعب مع سان أنتونيو سبورس.

Advertisements

وأشار لاعب السلة، البالغ من العمر 23 عاما بأنه سافر إلي أمريكا منذ 5 سنوات عن طريق منحه دراسية إلى احدى الجامعات الأمريكية ،كما أنه كان يلعب في نادي سبورتينج بالإسكندرية منذ أن كان عمره 6 سنوات حتى 17 سنة، حيث لعب مع منتخب مصر فى فئة الفريق الأول و تحت سن الـ16 و الـ17 و الـ18 .

وأكد أنه لم يقابله أي معوقات في مصر قبل الانتقال إلي أمريكا، حيث ساعدته أسرته ومدربه وأعضا الفريق، وحول إذا ما كان لديه أشخاص في أسرته يشاركون في ألعاب السلة أو كرة القدم، قال إيهاب أنه لديه شقيقين يلعبان كرة اليد وهما (هشام وشريف) و والده محمد أمين كان يلعب كره الطائرة.

وتابع: وحول ما يتردد بشأن الاهتمام فى مصر بكرة القدم علي حساب الألعاب الأخرى، قال أنا مشجع كبير لكرة القدم و أتفهم الشغف الذى يدفع الناس نحو هذه الرياضة، لكن بالطبع هناك رياضات أخرى لا تستحوذ على كثير من الاهتمام من قبل الإعلام مقارنة بكرة القدم، كما أبدى اعجابه بالمكانة التي وصل إليها اللاعب الدولي محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، واعتبره فخر للمصريين والعرب، كما أنه يتابع مبارياته في الدوري الإنجليزي ومنتخب مصر.