شكرا لقرائتكم تشكيل الإسماعيلى أمام المصرى.. عودة باهر ومحمد مجدى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن البلجيكى سيدومير يانفيسكى المدير الفنى للإسماعيلى، تشكيل فريقه لملاقاة المصرى البورسعيدى فى اطار منافسات الاسبوع الــ29 بالدورى المحلى. وشهد التشكيل عودة ثنائى الدفاع محمد مجدى وباهر المحمدى بعد انتهاء إيقاف الأول وشفاء الثانى. وجاء التشكيل كالتالى … حراسة المرمى.. محمد فوزى خط الدفاع.. طارق طه – محمد مجدى – باهر المحمدى – أحمد أيمن. Advertisements خط الوسط.. محمود دونجا – محمود متولى – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم.. كريم بامبو – شيلونجو على مقاعد البدلاء.. محمود رضا – محمد هاشم – إبراهيم عبد الخالق – وجيه عبد الحكيم – أودا مارشال – محمد الضرف – إبراهيم حسن.

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