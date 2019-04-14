شكرا لقرائتكم تعرف على روشتة جروس للاعبى الزمالك للخروج الآمن من لقاء أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حذر الجهاز الفني الزمالك، بقيادة السويسري جروس، لاعبي الفريق من الحصول على بطاقات ملونة سواء صفراء أو حمراء فى مباراة حسنية أغادير اليوم.
وطالب الجهاز الفني للزمالك من اللاعبين عدم الاعتراض على الحكم والالتزام بقراراته كي لا يتعرضون للحصول على انذارات أو بطاقات حمراء تهدد مشاركتهم في المباريات المقبلة في حالة التأهل لنصف النهائي.
ويلتقي الزمالك مع حسنية أغادير المغربي فى التاسعة مساء اليوم الأحد في إياب دور الثمانية للكونفدرالية على ملعب الجيش الثالث بالسويس، وكان لقاء الذهاب في المغرب انتهى بالتعادل السلبي.
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