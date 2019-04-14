شكرا لقرائتكم الزمالك يخصص أتوبيسات لنقل جماهيره لاستاد السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص مسئولو نادى الزمالك، حافلات لنقل جماهير النادى وأعضاء الجمعية العمومية لملعب الجيش الثالث بالسويس لحضور لقاء حسنية أغادير المغربى بالكونفدرالية. وكان الأمن قد وافق على حضور 10 آلاف مشجع للقاء الزمالك أمام بطل المغرب فى الكونفدرالية. ويلتقى الزمالك مع حسنية أغادير المغربى فى التاسعة مساء اليوم الأحد، فى إياب دور الثمانية للكونفدرالية على ملعب الجيش الثالث بالسويس، وكان لقاء الذهاب فى المغرب انتهى بالتعادل السلبى.

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