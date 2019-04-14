سموحة يجهز حسام حسن وحمدى زكى لمواجهة الداخلية...

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جدة - عمرو شويل طلب حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول لسموحة، سرعة تجهيز الثنائى حسام حسن ومحمد حمدى ذكى مهاجمى الفريق لمباراة الداخلية، القادمة المقرر إقامتها الجمعة المقبل على ملعب الشرطة بالعباسية فى الثامنة مساء.
كان محمد حمدى ذكى قد غاب عن الفريق فى المباراة الماضية أمام الإنتاج الحربى للإيقاف، فيما غاب حسام حسن بسبب الإصابة بآلام فى العضلة الخلفية.
ونجح الجهاز الطبى فى تجهيز الثنائى عن طريق رفع معدل اللياقة البدنية بتدريبات خاصة، على الرغم من حصول الفريق على راحة.
ويسعى حسام حسن لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين بالفوز فى مباراتين متتاليتين على حرس الحدود والإنتاج الحربى والابتعاد بصفة مؤقتة عن مرحلة الخطر لتحقيق فوز على الداخلية للابتعاد نهائيا عن مرحلة الهبوط.
فى إطار مختلف صرف مجلس إدارة النادى برئاسة فرج عامر مكافأة الفوز على الإنتاج الحربى بالإضافة لمكافأة إجادة منحها عامر للاعبين من جيبه الشخصى عقب عودة الروح للاعبين والفوز على الإنتاج الحربى.
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