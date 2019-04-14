شكرا لقرائتكم الزمالك يرد على حقيقة انتهاء عقد جروس قبل الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدور فى الأفق أزمة بين مجلس إدارة نادى الزمالك، والسويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الكروى الأول، بسبب انتهاء عقد المدير الفنى بنهاية شهر مايو المقبل، وهو ما يؤدى إلى ترك الخواجة السويسرى للفريق قبل نهاية الموسم، وذلك نظرًا لإيقاف المسابقة بسبب مشاركة المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو مما جعل الدورى يمتد إلى أواخر شهر أغسطس.

وأوضح مصدر مسئول بنادى الزمالك، أن بالفعل عقد جروس سينتهى فى شهر مايو المقبل، إلا أن هناك بند ينص على استكمال المدرب مهام عمله لحين انتهاء الموسم الكروى، بغض النظر عن نهايته فى شهر مايو، وهو الأمر الذى سيجبر جروس على الاستمرار فى قيادة الزمالك لحين انتهاء الموسم بأكمله، ولن يرحل قبل ذلك.

أضاف المصدر، أن جروس يعلم جيدًا بجانب وكيل أعماله هذه الاتفاقية طبقًا للعقد المبرم بين الزمالك ومديره الفنى، خاصة أن الجميع كان يعلم أن الموسم الحالى استثنائى فى كل شيئ، وهو ما يجبر المدير الفنى على الاستمرار، خاصة وإنه مرتبط بثلاث بطولات ينافس عليهما ويحلم بتحقيق بطولة.

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