شكرا لقرائتكم تعزيزات أمنية باستاد السويس استعدادا لمواجهة الزمالك وحسنية أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت قوات الأمن على نشر عدة كمائن أمنية حول الطرق المؤدية لاستاد الجيش بالسويس، قبل مباراة الزمالك وحسنية أغادير المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم، فى إياب دور ربع النهائى ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كما قامت قوات الأمن بتخصيص عدة بوابات لدخول الجماهير والمقدرة بـ10 آلاف مشجع، وذلك من أجل توفير سبل الراحة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراته اليوم أمام حسنية أغادير بتشكيل مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع حمدى النقاز، ومحمود علاء، ومحمود الونش أو محمد عبد الغنى وعبد الله جمعة، وفيما يخص خط الوسط: فالمتوقع أن يعتمد جروس على طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو ويوسف أوباما وكهربا، خط الهجوم خالد بوطيب أو عمر السعيد.