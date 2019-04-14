شكرا لقرائتكم سعفان الصغير: رغم تألق محمد فوزى.. شناوى الأهلى وبيراميدز الأقرب للمنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر سعفان الصغير مدرب حراس مرمى منتخب مصر، عن سعادته بالحملة التى دشنتها بعض الجماهير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن تلك الشهادة تعد وسام على صدره يعتز بها دائما.

ودشنت الجماهير حملة ألقت فيها الضوء على نجاح سعفان الصغير فى اكتشاف حراس مميزين كل موسم، فضلا عن تألق أى حارس مرمى يكون مرهونا بخضوعه للتدريبات تحت إشرافه.

ووجه الصغير نصيحة لمحمد فوزى قائلا: "أتمنى منه الاستمرار فى الأداء المميز وبالتالى سيكون مطلوبا للتواجد ضمن صفوف المنتخب”.

وواصل:” أسعدنى كثيرا تصريحات أحمد ناجى مدرب حراس المنتخب عن مستوى فوزى ومدى الاهتمام الذى يلقاه على المستوى الإعلامى حاليا”.

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واستكمل: "الإسماعيلى يضم حراس على مستوى عال، سأقوم بالتصفيق لأى حارس سواء فوزى أو مجدى أو رضا حال نجاحهم فى المساهمة بقيادة الفريق للتتويج ببطولة للنادى”.

وأتم مدرب حراس الدراويش: ”فى رأيى أن جميع حراس منتخب مصر بمستوى متقارب، ولكنى أتوقع أن يكون أحد الثلاثى الشناوى (الأهلى) أو جنش (الزمالك) أو الشناوى (بيراميدز) الحارس الأساسى للمنتخب فى كأس الأمم نظرا لخبراتهم الأفريقية”.