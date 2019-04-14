شكرا لقرائتكم جروس يحذر لاعبى الزمالك من خطورة الهجمات المرتدة لـ حسنية أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، لاعبى فريقه من الهجمات المرتدة التى سيعتمد عليها فريق حسنية أغادير فى المباراة، التى ستجمعهما فى التاسعة مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد جروس على ضرورة توخى الحذر وعدم ترك المساحات أمام لاعبى أغادير لمنعهم من شن أى هجمات على مرمى محمود جنش، كما منح جروس تعليمات خاصة لخط الدفاع منبهًا على ضرورة تغطية محمود علاء فى حالة التقدم فى الكرات الثابتة، خاصة وإنه يجيد التهديف، ووجوده فى منطقة جزاء المنافس أمر مهم للغاية.