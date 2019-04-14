شكرا لقرائتكم الحضرى يغلق ملف القرعة بعد حضور محمد فضل.. ويؤكد: كلنا مع المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عصام الحضرى حارس مرمى فريق النجوم ومنتخب مصر، إغلاق ملف مراسم سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية، والتى تستضيفها مصر يونيو المقبل، وذلك بعد زيارة محمد فضل مدير بطولة الكان للحارس الدولى فى مران النجوم اليوم.

وكتب الحضرى عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: "حضور صديقى العزيز محمد فضل تدريبى النهاردة وحرصه على توضيح كل الأمور بخصوص حفل القرعة باعتباره حاجة كبيرة جدا بالنسبة لى.. شكرا فضل وكمان بشكر الأب الروحى المهندس هانى أبوريدة والصديق الغالى المهندس أحمد مجاهد.الموضوع كده اتقفل وكلنا داعمين لمنتخب مصر وبإذن الله اللقب يكون مصرى".

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