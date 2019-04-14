شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يتحمل قيمة تذاكر مباراة الزمالك وحسنية أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشرف المستشار مرتضى منصور ، رئيس الزمالك ، بنفسه على عملية تنظيم سفر الجماهير البيضاء إلي السويس خلال صعودهم الى الأتوبيسات المتجهة من أمام النادى إلى ملعب الجيش بالسويس، لمتابعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم ، أمام حسنية أغادير، في دور الـ8 للكونفدرالية الافريقية ، والتي ستنطلق في تمام التاسعة مساء.

ومنح رئيس الزمالك ، جماهير النادي تذاكر مجانية متحملا قيمتها المالية هدة منه لهم، وطلب منهم خلال تواجدهم بالمدرجات تشجيع لاعبي الزمالك ، طوال المباراة ، وعدم الإساءة إلى الأهلي أو مؤسسات الدولة المصرية، والالتزام بالتشجيع المثالي.

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ووعد مرتضى منصور، جماهير الزمالك بأنه في حالة نجاح تلك التجربة، والالتزام بالتشجيع المثالي في المدرجات ، فانه سوف يتم تطبيقها خلال المباريات المقبلة للفريق.