شكرا لقرائتكم ماجد عبدالله: النصر سقط بأخطاء اللاعبين .. والدوري لم ينته بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر ماجد عبدالله قائد النصر السابق وكبير هدافي بطولة الدوري السعودي عبر التاريخ، أن فريقه خسر أمام الاتحاد بأخطاء اللاعبين، مشيراً إلى أن الأصفر لم يخسر الدوري بعد، مع بقاء 3 مباريات على نهاية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وخسر النصر أمام ضيفه اتحاد جدة 3-2 ليتنازل عن الصدارة لمصلحة الهلال الذي يتقدم عليه بنقطتين بعد فوزه على مضيفه أهلي جدة بهدف الإسباني ألبرتو بوتيا.
وقال ماجد عبدالله عبر حسابه الرسمي في "تويتر": لا يوجد فريق يفوز دائماً، النصر خسر من الاتحاد بسبب أخطاء اللاعبين. عليهم مراجعة حساباتهم.
وواصل: الدوري لا يزال في الملعب، المطلوب التركيز والفوز في المواجهات المتبقية، ونسيان الخسارة تماماً. تعثر الفارس لكنه سيعود بإذن الله.
وسيواجه النصر كلاً من الفتح والحزم والباطن في الجولات المتبقية من الدوري،ـ بينما يلعب غريمه الهلال مع التعاون والاتفاق والشباب.
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