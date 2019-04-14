شكرا لقرائتكم الألماني بريتش حكماً لمواجهة برشلونة ويونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الأحد أن الحكم الألماني فيليكس بريتش سيدير المباراة المرتقبة بين برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي والمقررة بعد غد الثلاثاء في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت آخر مباراة أدارها بريتش (43 عاماً) لفريق برشلونة عندما فاز الفريق 2 - 1 على أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الثمانية أيضا بدوري الأبطال في موسم 2015 - 2016 وطرد حينها المهاجم الإسباني فرناندو توريس بالبطاقة الحمراء منتصف الشوط الأول.

وقبل أسابيع قليلة ، أدار بريتش المباراة بين ريال مدريد الإسباني وضيفه أياكس الهولندي في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال عندما خسر الريال 1 -4 على ملعبه باستاد "سانتياغو برنابيو" ليودع البطولة لصالح أياكس.

كما أعلن "يويفا" أن الفرنسي كليمنت توربين سيدير مباراة الإياب المقررة بين يوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي في نفس اليوم.