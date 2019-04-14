شكرا لقرائتكم هاميلتون يتوج بالسباق 1000 في بطولة العالم للفورمولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج البريطاني لويس هاميلتون بلقب السباق رقم 1000 في تاريخ بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1، بعدما تفوق سائق مرسيدس على جميع منافسيه يوم الأحد في سباق جائزة الصين الكبرى في شنغهاي.

ونجح هاميلتون في تخطي زميله الفنلندي في مرسيدس فالتيري بوتاس الذي بدأ السباق من مركز الانطلاق الأول، كما صعد إلى صدارة الترتيب العام لفئة السائقين على حساب بوتاس.

وحسم مرسيدس فوزه بالمركزين الأول والثاني للمرة الثالثة في أول ثلاث سباقات من الموسم الجديد، ولم يشكل فريق فيراري أي خطورة تذكر على مرسيدس، وحل السائق الألماني سيباستيان فيتيل في المركز الثالث.

وحقق هاميلتون فوزه السادس في شنغهاي، ليمدد رقمه القياسي، كما سجل فوزه الثاني في أول ثلاث سباقات من الموسم الحالي.

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ونجح السائق البريطاني في مواصلة مسيرته المذهلة والتي شهدت فوزه بالسباق الخامس والسبعين في تاريخه. ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين برصيد 68 نقطة بفارق ست نقاط عن بوتاس.

وظهر هاميلتون بمستوى رائع بعد أسبوعين فقط من فوزه المفاجئ بلقب سباق جائزة البحرين الكبرى بعد الخلل الذي حدث في محرك سيارة تشارلز لوكلير سائق فيراري.

وقال هاميلتون: ليست أطول مسيرة انتصارات متتالية ولكنها نتيجة رائعة للفريق، الفوز بالمركزين الأول والثاني أمر استثنائي في السباق رقم 1000.

وأضاف: فاليري كان سريعا طوال فعاليات بداية الأسبوع، في بداية السباق نجحت في صناعة الفارق، المنافسة ما زالت على أشدها بيننا، لا أعرف كيف سيسير السباق التالي.