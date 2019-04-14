yalla shoot يلا شوت مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر الاسطورة livehd7 يوتيوب | ليفربول صلاح ضد تشيلسي...

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تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة اون لاين اليوم 14 أبريل الجاري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وتنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة ستار يوتيوب اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات المتحدة.

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قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E

ليفربول وتشيلسي بث مباشر الاسطورة مجانا

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