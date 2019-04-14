“Live football” اتفرج أون لاين بث مباشر ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد 14 إبريل 2019 ا يلا...

بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد 14-4-2019

سوف يتواجهه كل من فريق ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد في منافسة قوية جداً ضمن الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعتبر المباراة من أهم اللقاءات التي ينتظرها الكثير من عشاق الدوري الإنجليزي، والجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة ، وذلك بعد خوضه لـ33 مباراة ، حقق من خلالهم 25 فوز بقيادة المدرب كلوب ، وقام بالتعادل في 7 مباريات ، وتلقي هزيمة واحدة أمام المان سيتي، بينما فريق تشيلسي فرصيده في جدول الدوري 66 نقطة بعد خوضه لـ33 مباراة.

بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأحد 14-4-2019

ومن المقرر إقامة مباراة ليفربول بقيادة اللاعب المصري محمد صلاح أمام تشيلسي على ملعب “أنفيلد” معقل الريدز ، وذلك في تمام الساعة في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

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أليسون- ألكساندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون، هندرسون، ميلنر، كيتا، محمد صلاح، فيرمينو، وماني.

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي

آزبليكويتا، روديغر، لويس، إيمرسون، جورجينيو، كانتي، باركلي، ويليان، هيجوين، وهازارد

موعد المباراة في مختلف الدول