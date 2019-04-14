ملخص نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس 3-1 اليوم في الدوري الانجليزي لكرة القدم

سنتعرف على نتيجة وملخص مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، في جولة حاسمة ومباراة منتظرة بين السيتي وكريستال بالاس اليوم الأحد، في لقاء لن يكون سهل على حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز الذي ستكون تلك المواجهة هي بمثابة عودته للصدارة في حالة الفوز بالثلاث نقاط عبر أرص منافسه

المباراة سوف تكون في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسيلعب المدير الفني جوارديولا بالتشكيلة المثالية في تلك المباراة خاصة أن هناك عدد من اللاعبين المميزين لم يلعبوا من البداية في مباراة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمثال دي بروين وساني.

مانشستر سيتي وكريستال بالاس، المبارة تأتي في وقت بين مباراتي الدور ربع النهائي لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم، ولذلك قد تكون المباراة في وقت مانشستر سيتي ليس جهازاً للقاء بشكل كبير بدنياً في ظل الضغوطات التي يمر بها الفريق رغم أن لديه عدد كبير من اللاعبين، وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين الذي أقيم في ملعب الاتحاد قد أنتهي بفوز الضيوف بثلاثة أهداف لهدفين في مفاجأة كبيرة.

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نتيجة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

مانشستر سيتي: إيدرسون، ووكر، لابورت، كومباني، ميندي، جوندوجان، دافيد سيلفا، دي بروين، ساني، سترلينج، أجويرو.

كريستال بالاس: جوايتا، وان بيساكا، كيلي، دان، فان أنهولت، ميليفوييفيتش، ماكارثور، شلوب، تاونسند، زاها، بنتيكي.