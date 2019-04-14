كورة لايف TV مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر yalla shoot يلا شوت يوتيوب| الاسطورة اونلاين...

كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر الآن yalla shoot أونلاين يوتيوب يلا شوت الجديد، تترقب كافة الجماهير العربية والمصرية بشكل خاص قمة البريميرليج بين فريقي ليفربول ضد تشيلسي وذلك ضمن مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم، مواجهة حاسمة لمحمد صلاح ورفاقه من أجل استكمال المشوار نحو استعادة اللقب المحلي الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات عديدة، ولن يكون هذا سهلاً في ظل قوة المنافس الذي يتمتع بخبرة كبيرة بالبطولة، وسننقل لكم رابط بدون تقطيع bein sport لمشاهدة بث مباشر ليفربول وتشيلسي الاسطورة بين سبورت بالتعليق العربي.

مباراة ليفربول وتشيلسي يوتيوب كورة لايف، ينطلق توقيت مشاهدة ليفربول وتشيلسي على ملعب الأنفيلد معقل الريدز في السادسة ونصف مساءاً بتوقيت السعودية، الخامسة ونصف بتوقيت مصر، وستقوم قناة بي إن سبورت اتش دي 2 بنقل اللقاء بالاستوديو التحليلي وبتعليق يوسف سيف، وستكون معنويات لاعبي ليفربول مرتفعة بعد الفوز على بورتو بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري الابطال الاوروبي، حيث تأمل الجماهير في مواصلة تقديم العروض الرائعة من جانب نجوم فريقهم kora live.

ليفربول وتشيلسي مباشر يلا شوت livehd7، وانتهت قمة الدور الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم البلوز عن طريق النجم البلجيكي إيدين هازارد، قبل أن يتعادل دانييل ستوريدج لفريقه ليفربول بث مباشر في الدقيقة الأخيرة من تسديدة رائعة أسكنت الشباك.

ليفربول وتشيلسي بث مباشر kora online، يتصدر ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 82 نقطة من 33 مباراة، فيما يأتي مانشستر سيتي بالمركز الثاني بعدما جمع 80 نقطة من 32 مباراة خاضها فقط، أي إن الفريق الأحمر قد لعب لقاء إضافي عن السماوي، وسنوفر رابط يلا شوت الجديد حصري yalla shoot مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم مباشر بجودة مميزة kora star كورة اون لاين.

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تشكيلة ليفربول الرسمية في لقاء اليوم هي: حراسة المرمى: أليسون، خط الدفاع: ألكساندر أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبيرتسون، خط الوسط: فابينيو – كيتا – هندرسون، وفي الهجوم: مانى، صلاح، فيرمينو.