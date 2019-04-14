مباشر.. نتيجة وأهداف مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم 14 أبريل 2019 قمة الجولة 34 البريميرليج

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نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

تنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم 14 أبريل 2019 في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت بغداد ومكة المكرمة، وتنطلق مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

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وستنقل مباراة ليفربول وتشيلسي على قناة بي إن سبورت HD2 بتعليق المعلق الرياضي المشهور يوسف سيف في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ملخص وأهداف مباراة ليفربول وتشيلسي

تنطلق المباراة بعد لحظات من الآن حسب المواعيد الموضحة وسنتابع معكم نتيجة وأهداف مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الشوط الأول والثاني بالدوري الإنجليزي، فكونوا معنا.