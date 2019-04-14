نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي في منافسات الدوري الإنجليزي الجولة 34

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي حيث يشهد ملعب أنفيلد واحد من أهم اللقاءات المثيرة التي ينتظرها عشاق الكرة في مصر والعالم أجمع، حيث تجمع المباراة بين فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة والمحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، وفريق تشيلسي صاحب المركز الرابع برصيد 66 نقطة.

يدخل فريق ليفربول بقيادة المدرب كلوب متصدرًا للبريميرليج برصيد 82 نقطة حصدها خلال 33 مباراة حيث حقق الفوز في 25 مباراة وتعادل في 7 مباريات وهزم في مباراة واحدة فقط ضد فريق المان سيتي، بينما يدخل فريق تشيلسي المباراة في المركز الرابع برصيد 66 من 33 مباراة وحقق الفوز في 20 مباراة و هزم في 7 وتعادل في 6 مباريات.

ويذكر أن المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي قد حاز على جائزة مدرب الشهر عن شهر مارس الماضى.

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نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي

يلتقى الفريقين اليوم الأحد في الجولة ال 34 من الدوري الإنجليزي “البريميرليج” في تمام الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة ونصف لمتابعين الكرة من المملكة العربية السعودية، وسوف تذاع المباراة على قناة بين سبورت HD2.

المباراة توقيت مباراة ليفربول القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي ليفربول X تشيلسي 17:30 بتوقيت مصر.

18:30 بتوقيت السعودية. bein sport HD2

تاريخ مواجهات الفريقين

لم يتعرض فريق تشيلسي للخسارة في آخر 16 مواجهة بينه وبين فريق ليفربول الإنجليزي إلا في مباراتين فقط في مجموع اللقاءات ولم يحقق ليفربول أي انتصار على تشيلسي ضمن الـ 6 مباريات الأخيرة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ليفربول.

وبالنظر إلى الاحتمالات فتوقع خبراء الكرة فوز فريق ليفربول على نظيره تشيلسي بنسبة 58% بينما احتمال فوز الآخر 18% واحتمال تعادل الفريقين 24%.