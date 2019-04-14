صراع الهدافين يشتعل.. ستيرلينج يقترب من صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي أن يسجل هدفين أمام كريستال بالاس في المباراة التي تقام حاليًا ضمن الأسبوع الـ34 من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ستيرلينج افتتح أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 15 من زمن أحداث الشوط الأول، قبل أن يعود مرة أخرى في الدقيقة 63 ليسجل الهدف الثاني في المباراة.

ستيرلينج رفع رصيده من الأهداف إلى 17 هدفًا ليتساوى مع الثلاثي بير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وساديو ماني لاعب ليفربول.

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ويتواجد محمد صلاح في المركز الثاني بترتيب الهدافين بعدما سجل 18 هدفًا مع فريقه ليفربول خلال هذا الموسم، في المقابل يتصدر الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي ترتيب الهدافين برصيد 19 هدف.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي بفوزه على كريستال بالاس سيكون في صدارة الدوري برصيد 83 نقطة بفارق نقطة عن ليفربول، لكن يمتلك مان سيتي مباراة مؤجلة أمام غريمه مانشستر يونايتد.

ويلعب ليفربول مساء اليوم أمام تشيلسي ضمن مباريات الأسبوع الـ34 في مباراة ستقام على ملعب "الآنفيلد".