تشكيل ليفربول.. صلاح أساسايًا.. وهازارد يقود هجوم تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
يلعب الدولي المصري محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول أمام تشيلسي، في المباراة المقامة على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأعلن الألماني يورجن كلوب تشكيل ليفربول كالتالي: أليسون، آرلوند، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، هندرسون، فابينيو، كيتا، ماني، صلاح، فيرمينو.
وأعلن الإيطالي ماوريسيو ساري تشكيل تشيلسي كالتالي: كيبا، أزبيليكويتا، روديجير، لويز، إميرسون، كانتي، جورجينيو، لوفتوس تشيك، ويليان، هازارد، هودسون أودي.
يُذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب بريميرليج برصيد 82 نقطة خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب، بينما يأتي تشيلسي في المرتبة الرابعة برصيد 66 نقطة.
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