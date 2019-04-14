إدارة الزمالك تخصص حافالات لنقل الجماهير لحضور مواجهة حسنية أغادير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

خصصت إدارة الزمالك حافلات لنقل جماهير النادي وأعضاء الجمعية العمومية لملعب الجيش بالسويس من أجل مساندة الفريق خلال لقاء حسنية أغادير المغربي.

ويستقبل الزمالك فريق حسنية أغادير المغربي مساء اليوم الأحد، ضمن إياب دور الثمانية من مسابقة الكونفدرالية.

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وكانت الجهات الأمنية وافقت على حضور 10 آلاف مشجع للقاء الزمالك أمام بطل المغرب في مباراة يحتاج فيها الفريق الأبيض للفوز بأي نتيجة بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

جدير بالذكر أن الفائز من مواجهة الليلة سيواجه الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني في نصف نهائي بطولة الكونفدرالية.

لقاء الذهاب بين النجم والهلال كان قد انتهى بفوز بطل تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة أقيمت الأسبوع الماضي بسوسة.