الحضري: أزمة القرعة انتهت.. وأشكر فضل وأبو ريدة ومجاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الحارس المخضرم عصام الحضري انتهاء أزمة عدم حضوره قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019، موجهًا الشكر إلى محمد فضل مدير اللجنة المنظمة للمسابقة، هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الجبلاية.

وأقيمت مراسم قرعة منافسات أمم أفريقيا بمنطقة أهرامات الجيزة يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الكرة المصرية والأفريقية، دون تواجد الحضري.

وكتب الحضري، عبر حسابه الشخصي على تويتر مساء اليوم الأحد: "حضور صديقي العزيز محمد فضل تدريبي النهاردة وحرصه على توضيح كل الأمور بخصوص حفل القرعة باعتبره حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي".

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وأضاف حارس النجوم: "شكرا فضل وكمان بشكر الأب الروحي المهندس هاني أبو ريدة والصديق الغالي المهندس أحمد مجاهد، الموضوع كده اتقفل وكلنا داعمين لمنتخب مصر وبإذن الله اللقب يكون مصري".

منتخب مصر جاء على رأس المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، خلال القرعة التي أجريت يوم الجمعة الماضي بمنطقة سفح الأهرامات.

يُذكر أن مصر تستضيف البطولة القارية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وسيخوض المنتخب مبارياته على ملعب ستاد القاهرة.