مدرب حراس المنتخب لمصراوي: تسلسل مبارياتنا في أمم إفريقيا "رائع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:
أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أن تسلسل مباريات الفراعنة في أمم أفريقيا 2019 رائع، مشيرا الى أنهم يستهدفون التأهل للنهائي والتتويج بالكأس.
وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الأولى بأمم أفريقيا 2019، مع منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي.
وقال أحمد ناجي في تصريحات لـ"الخليج 365" "لا نهتم بمن معنا في المجموعة، لدينا هدف محدد، خوض 7 مباريات من أجل التأهل لنهائي أمم أفريقيا والتتويج بالكأس، هذا هو هدفنا".
وتابع "تسلسل مباريات المنتخب في المجموعة رائع جدا".
واختتم "اذا نجحنا في الفوز بأول مباراتين بالمجموعة، هذا سوف يتيح لنا إراحة بعض النجوم في المباراة الثالثة من أجل الأدوار النهائية".
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