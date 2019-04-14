خسائر مالية بالجملة في الأهلي بعد توديع دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

لم تتوقف خسائر الأهلي على توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا والغياب عن منصة التتويج بالبطولة الأكبر والأهم فى القارة للمرة السادسة على التوالي.

وفقد الأهلي فرصة الحصول على 2.5 مليون دولار جائزة الفوز بالمركز الأول أو على أقل تقدير 1.2 مليون دولار جائزة المركز الثاني ليكتفي بحصد 650 ألف دولار قيمة المشاركة فى دور الـ 8.

تتويج الأهلي ببطولته التاسعة كان سيضع الفريق أمام مكسب أخر بخلاف الـ 2.5 مليون دولار فالفريق الأحمر كان على أقل تقدير سيحصد مليون دولار بمشاركته بكأس العالم للأندية وهى قيمة الحصول على المركز السادس.

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وامتدت الخسائر إلى اللاعبين والجهاز الفني والإداري حيث قالت قناة الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي قرر توقيع عقوبات (غير مسبوقة) الأثنين الماضي على اللاعبين والجهازين الفني والإداري على خلفية الهزيمة بخماسية.

وبحسب مراسل الخليج 365 إن العقوبات عبارة عن خصم من قيمة العقود السنوية وشملت جميع اللاعبين بما فيهم غير المقيدين أفريقياً والمصابين .

وخسر المدير الفني الأوروجوائى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق مكافآة الفوز بدوري أبطال أفريقيا المدرجة فى عقده مع الأهلي والمقدرة بـ 375 ألف دولار .

وكان الأهلي قدر خسر من صنداونز بخماسية نظيفة فى مباراة ذهاب دور الـ 8 قبل أن يفوز بهدف نظيف فقط فى إياب نفس الدور.