إنفوجرافيك.. نجما ليفربول وتشيلسي.. صلاح الأخطر وهازارد الأمهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ستجمع مواجهة خاصة بين الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وصديقه البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي، حين يستضيف الريدز الفريق اللندني مساء اليوم الأحد، بالأسبوع الـ34 للدوري الإنجليزي.

ورصد موقع "سكواكا"، المتخصص في إحصائيات لاعبي كرة القدم، مقارنة رقمية بين صلاح وهازارد قبل مباراة ليفربول وتشيلسي التي تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب "آنفيلد".

وأظهرت المقارنة تفوق صلاح في عدد الأهداف المسجلة في بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري (2018-19)، حيث أحرز النجم المصري 18 هدفًا مع ليفربول حتى الآن مقابل 16 هدفًا لإدين هازارد.

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لكن هازارد يتصدر سباق أفضل صانع ألعاب في البريميرليج، وهي الجائزة التي تمنح للاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة، برصيد 12 تمريرة، في حين صنع صلاح سبعة أهداف إلى زملاءه.

وينفرد نجم تشيلسي برقم مميز في الدوري، حيث أصبح أكثر لاعب ساهم في أهداف في بريميرليج هذا الموسم برصيد 28 هدفًا، بعد تسجيل 16 هدفًا وصناعة 12 آخرين منذ انطلاق المسابقة في أغسطس الماضي.

وفي الوقت الذي يعد فيه صلاح الأخطر داخل منطقة الجزاء، يتفوق هازارد في الجانب المهاري حيث قام بـ110 مراوغة بالإضافة إلى صناعة الفرص، وهو ما يوضحه "سكواكا" في الإنفوجراف التالي: