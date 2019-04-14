ريال مدريد يختتم تدريباتة لمواجهة ليجانيس

أختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ظهر اليوم الأحد، الحصة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة ليجانيس غدًا الإثنين على ملعب بوتاركي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من

وبدأ البلانكوس المران بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لاجراء تمارين الحيازة والضغط، كذلك أجرى مباريات على مساحة صغيرة واختتموا

المران بالتمريرات العرضية والتسديد على المرمى.

وأشرف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي على المران الذي شارك فيه جميع لاعبي الفريق باستثناء كورتوا، راموس، كروس وتدرب البرازيلي فينيسيوس جونيور على العشب بشكل منفرد مع الكرة وبدونها.