شاهد.. مانشستر سيتي يتفوق على كريستال بالاس في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، بتقدم السيتي بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب استاد سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة

الرابعة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

جاء هدف مانشستر سيتي عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة 15، من عمر الشوط

الأول.

ويدخل فريق مانشستر سيتي المباراة بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، كومباني، لابورت، ميندي

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خط الوسط: جوندوجان، دافيد سيلفا، دي بروين، رحيم سترلينج

خط الهجوم:أجويرو، ساني

شاهد الهدف..