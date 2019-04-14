الهلال السعودي يرفض تمديد إعارة عمر خربين لنادي بيراميدز

رفض مجلس إدارة نادي الهلال السعودي تمديد إعارة عمر خربين مهاجم الفريق المعار لبيراميدز.

ويلعب عمر خربين في صفوف

بيراميدز حاليًا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الحالي، قادما من الهلال، حيث انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت تقارير سعودية إلى أن إدارة الهلال ترفض استمرار مهاجمها السوري عمر خربين في صفوف

بيراميدز في الموسم الجديد.

وتمسك مسئولو الزعيم الهلالي بعودة الهداف السوري من جديد إلى قلعة الفريق العاصمي في الموسم المقبل، لينضم لتشكيلة الفريق في صراع للمنافسة على جميع الألقاب، في ظل رغبة زوران ماميتش المدير الفني في إعادة اللاب من جديد.