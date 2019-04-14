الارشيف / اخبار الرياضه

الهلال السعودي يرفض تمديد إعارة عمر خربين لنادي بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رفض مجلس إدارة نادي الهلال السعودي تمديد إعارة عمر خربين مهاجم الفريق المعار لبيراميدز.

ويلعب عمر خربين في صفوف

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
بيراميدز حاليًا على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الحالي، قادما من الهلال، حيث انضم للفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت تقارير سعودية إلى أن إدارة الهلال ترفض استمرار مهاجمها السوري عمر خربين في صفوف

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
بيراميدز في الموسم الجديد.

وتمسك مسئولو الزعيم الهلالي بعودة الهداف السوري من جديد إلى قلعة الفريق العاصمي في الموسم المقبل، لينضم لتشكيلة الفريق في صراع للمنافسة على جميع الألقاب، في ظل رغبة زوران ماميتش المدير الفني في إعادة اللاب من جديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال السعودي يرفض تمديد إعارة عمر خربين لنادي بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا