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الكاف يقيم معسكرًا جديدًا لحكام الفيديو في المغرب

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قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إقامة معسكرًا جديدًا لحكام الفيديو، تمهيدًا لتطبيق التقنية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.

ويقام المعسكر خلال شهر مايو المقبل في المغرب، على أن تخطر لجنة الحكام بالكاف لجان الحكام بالاتحادات الإفريقية بالمواعيد النهائية للمعسكر خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك من مصر نفس الحكام والمساعدين الذين شاركوا في معسكر تطبيق تقنية الفيديو الشهر الماضي في جنوب إفريقيا وهم: أمين عمر ومحمود البنا، والمساعدين أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال.

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