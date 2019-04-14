قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، إقامة معسكرًا جديدًا لحكام الفيديو، تمهيدًا لتطبيق التقنية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر.
ويقام المعسكر خلال شهر مايو المقبل في المغرب، على أن تخطر لجنة الحكام بالكاف لجان الحكام بالاتحادات الإفريقية بالمواعيد النهائية للمعسكر خلال الأيام القليلة المقبلة.
ومن المقرر أن يشارك من مصر نفس الحكام والمساعدين الذين شاركوا في معسكر تطبيق تقنية الفيديو الشهر الماضي في جنوب إفريقيا وهم: أمين عمر ومحمود البنا، والمساعدين أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاف يقيم معسكرًا جديدًا لحكام الفيديو في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.