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وجدي الطويل: التعاون المصري السعودي منتشر في المجالات كافة

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قال وجدي الطويل، المدير العام للمنتخب السعودي الأولمبي الأسبق، أن التعاون بين مصر والسعودية، مستمر ومنتشر في كافة المجالات، والعلاقات بين البلدين قوية ومتينة، وتدل علي مدى الترابط الكبير بين الشعبين الشقيقين.

وأكد الطويل، علي أن مركز فيزيك، للتأهيل الرياضي هو نواة استثمار كبيرة، في مجال ، والسياحة العلاجية، لتأهيل الأبطال الرياضيين المصريين، في كافة التخصصات.

وشدد الناقد الرياضي السعودي، أن المركز الرياضي للتأهيل، يعمل على خدمة الوسط الرياضي السعودي، منذ فترة كبيرة، ونال ثقة كافة الشخصيات بالمملكة، وعمل أيضا على خدمة المجتمع هناك، بالتواجد في الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية كافة، من أجل خدمة المملكة العربية .

وكشف وجدي الطويل، أن المركز تعاقد

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خلال الفترة الأخيرة، مع بعض نجوم الوسط الرياضي، وهو ما يؤكد مدى سمعة وثقة الرياضيين المصريين في مركز فيزيك، ولدعم الأبطال قبل أولمبياد طوكيو 2020 المقبلة، من أجل إعدادهم بالشكل المطلوب وتأهيلهم على أكمل وجه.

وأوضح وجدي أن التكريم الشخصيات المؤثرة في المجتمع المصري من قبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والسفير السعودي، تحت تنظيم المركز الطبي، يرسخ مدى فاعلية تلك الشخصيات وتأثيرها، في المجتمعين المصري والسعودي.

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