وجدي الطويل: التعاون المصري السعودي منتشر في المجالات كافة

قال وجدي الطويل، المدير العام للمنتخب السعودي الأولمبي الأسبق، أن التعاون بين مصر والسعودية، مستمر ومنتشر في كافة المجالات، والعلاقات بين البلدين قوية ومتينة، وتدل علي مدى الترابط الكبير بين الشعبين الشقيقين.
وأكد الطويل، علي أن مركز فيزيك، للتأهيل الرياضي هو نواة استثمار كبيرة، في مجال الرياضة، والسياحة العلاجية، لتأهيل الأبطال الرياضيين المصريين، في كافة التخصصات.
وشدد الناقد الرياضي السعودي، أن المركز الرياضي للتأهيل، يعمل على خدمة الوسط الرياضي السعودي، منذ فترة كبيرة، ونال ثقة كافة الشخصيات الرياضية بالمملكة، وعمل أيضا على خدمة المجتمع هناك، بالتواجد في الأنشطة الاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية كافة، من أجل خدمة المملكة العربية السعودية.
وكشف وجدي الطويل، أن المركز تعاقد
وأوضح وجدي أن التكريم الشخصيات المؤثرة في المجتمع المصري من قبل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والسفير السعودي، تحت تنظيم المركز الطبي، يرسخ مدى فاعلية تلك الشخصيات وتأثيرها، في المجتمعين المصري والسعودي.
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