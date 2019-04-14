جروس يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مباراة حسنية أكادير

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك جلسة، مع لاعبيه داخل معسكر الفريق المقام حاليًا بالعين السخنة.

وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز في مباراة حسنية أكادير التي تعتبر فرصة جيدة لمصالحة جماهير الزمالك، بعد

الخسارة الأخيرة التي تعرض لها الفريق الأبيض في الدوري أمام المصري بهدفين لهدف. كما طالبهم بالتركبز خاصة أن أي نتيجة غير التي تضمن للفريق التأهل، ستؤدي إلىزيادة الأمور صعوبة على الفريق، الآن لديكم هدف واحد فقط أمام أعينكم وهو التأهل الإفريقي".

وكانت مباراة الذهاب بين الزمالك وحسنية أغادير، التي أقيمت هناك في المغرب، انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم من أجل ضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية.