جروس يطالب بسرعة تجهيز حازم إمام لمواجهة الإسماعيلي

طالب المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الجهاز الطبي بسرعة تجهيز حازم إمام استعدادًا للقاء الإسماعيلي الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الإسماعيلي الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري ويعاني حازم إمام من شد في عضلة السمانة لحق به في لقاء سموحة، الذي انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد. ويذكر أن حمدي النقاز يغيب عن لقاء الإسماعيلي بسبب الحصول على الإنذار الثالث.

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