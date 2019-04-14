تقدم "بوابة الوفد" بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة محمد صلاح في المباراة التي تجمع بينهما مساء، اليوم الأحد، على ملعب ستاد أنفيلد رود، معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي:

يكون موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة محمد صلاح في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضا الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة:

ستكون مباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة محمد صلاح منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة،

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فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة محمد صلاح منقولة أيضا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

يدخل فريق ليفربول مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، آملا في تحقيق الفوز من أجل مواصلة التحليق وحيدا في صدارة الترتيب بشكل مؤقت.

ستكون هذه المباراة حاسمة للغاية بالنسبة لفريق ليفربول إذا كان يريد التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، خاصة أنها تُعتبر آخر مباراة كبيرة لفريق الريدز من

ضمن المباريات المتبقية له في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق ليفربول أيضا أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، بل ستكون في غاية التعقيد في ظل المستويات الجيدة التي عاد فريق تشيلسي لتقديمها في الأسابيع الماضية سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

ولعل ما يُزيد أكثر من صعوبة مهمة فريق ليفربول، أن فريق تشيلسي سوف يبحث أيضا بدوره عن النقاط الثلاث من هذه المباراة، وذلك رغم عدم صراعه على لقب الدوري، إلا أنه يُصارع من أجل التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وستكون نتيجة التعادل لن تخدم أيا من الفريقين بعكس ما سيكون عليه الوضع مع المنافسين.

شاهد.. مباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة محمد صلاح في الدوري الإنجليزي