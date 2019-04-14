زيدان: كريستيانو رونالدو ليس له بديل

يواجه فريق ريال مدريد نظيره ليجانيس غدًا الاثنين، على ملعب دي بوتاركي، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وتحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد ظهر اليوم الأحد، في المؤتمر الصحفي الخاص قبل لقاء ليجانيس قائلًا :"غدا سنلعب ضد خصم صعب ويريد التغلب علينا، نحن ملزمون

بتقديم مباراة كبيرة لتحقيق الثلاث نقاط".

ورد عن مدى تأثر الفريق برحيل كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي قائلا: "رونالدو رحل واللاعب الذي سيأتي لن يفعل ما فعله".

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وعن موقف كروس من المشاركة أمام ليجانس قال: "كروس لديه ما يشبه التهاب

المعدة والأمعاء، لقد كان في حالة ليست جيدة الليلة الماضية، سنرى التطور بين اليوم والغد، لكنه لم يستطع التدرب معنا".

وأبدى زيدان رغبته في رؤية البرازيلي فينيسيوس جونيور يلعب بين صفوف فريقه تحت قيادتة، مشيرًا إلى أنه يتطلع لاستعادة اللاعب الشاب قبل انتهاء الموسم، إلا أنه لم يحدد موعد عودته للملاعب.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 60 نقطة، بينما يحتل ليجانيس المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة.