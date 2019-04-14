اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم 14-04-2019| الاسطورة lived7 شاهد ماتش liverpool يوتيوب bein sport

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بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي كورة اون لاين، ليفربول بث مباشر اليوم كورة ستار بث مباشر ليفربول وتشيلسي يوتيوب كورة لايف رابط مباراة ليفربول، ويأمل مشجعي البلوز تشيلسي في أن يقود نجم الفريق البلجيكي إيدين هازارد الفريق لتحقيق الانتصار وكان هازارد قد توقع فوز السيتي بلقب الدوري هذا الموسم حيث علل ذلك بأن ليفربول تجمعه مع فريقه مباراة وسيتمكن البلوز من خطف الثلاث نقاط مما يُبعد الريدز عن المنافسة ويهدي السيتي المركز الأول، فهل سيتطيع تحقيق ذلك أم أن ثلاثي الخط الهجومي للريدز له رأي آخر.