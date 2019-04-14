اونلاين | يلا شوت 7SRY رابط سريع مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت بدون تقطيع kora star | كورة ستار Liverpool لايف

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تقدم "بوابة الخليج 365" بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة محمد صلاح في المباراة التي تجمع بينهما مساء، اليوم الأحد، على ملعب ستاد أنفيلد رود، معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج".

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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي:

يكون موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة محمد صلاح في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

إضافة إلى الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وأيضا الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

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موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة:

ستكون مباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة محمد صلاح منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة،

فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة ليفربول وتشيلسي بمشاركة محمد صلاح منقولة أيضا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

يدخل فريق ليفربول مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي، آملا في تحقيق الفوز من أجل مواصلة التحليق وحيدا في صدارة الترتيب بشكل مؤقت.

ستكون هذه المباراة حاسمة للغاية بالنسبة لفريق ليفربول إذا كان يريد التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، خاصة أنها تُعتبر آخر مباراة كبيرة لفريق الريدز من