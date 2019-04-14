اونلاين | يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر | كورة لايف | ماي كورة | كورة اون لاين | تابع لايف

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نتابع معكم رابط مباراة ليفربول ضد تشيلسي، مباراة العودة اليوم على ملعب أنفيلد الإنجليزي، الثلاثاء 14 أبريل 2019 يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي نادي تشيلسي الانجليزي، وذلك في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة 34 اليوم، المباراة التي تشهد العديد من الحضور الجماهيري والمتابعين على الشاشة الصغيرة، ونتابع معكم رابط الاسطورة Livehd7 لمشاهدة مباريات اليوم.

ليفربول ضد تشيلسي

نتابع معكم مباراة ليفربول ضد تشيلسي مباراة العودة اليوم، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق ويسعى ليفربول لإستمرار القبض على صدارة الدوري، والإستفادة بالتقدم مباراة عن السيتي، من أجل الفوز بالدوري الإنجليزي، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، ونتابع نتيجة مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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سجل الأبطال

نادي ليفربول حصل على وصافة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد أن خسر أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، في مباراة شهدت إصابة محمد صلاح بالكتف وأبعدته عن الملاعب لفترة، وليفربول حصل على وصافة الدوري ثلاث مرات، وفاز بالبطولة في خمس مرات، وهو ما نسعى لتغطيته من وقت للثاني، تابع المباراة الهامة اليوم.

بطاقة مباراة ليفربول ضد تشيلسي

ليفربول ضد تشيلسي

مباراة الجولة 34 من الدوري الإنجليزي

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على ملعب أنفيلد

تحكيم مايكل أوليفير

تعليق يوسف سيف

مباراة العودة

نتيجة مباراة الذهاب 1-1

توقيت المباراة الساعة 5:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 6:30 مساءًا بتوقيت السعودية

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي 2

تابع الأخبار المتنوعة من وقت للثاني

البث المباشر ليفربول ضد تشيلسي

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