اونلاين | يلا شوت حصري "liverpool" مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Liverpool | Bein Sport HD الدوري الإنجليزي لايف

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن التشكيل المتوقع لليفربول في مواجهة تشيلسي، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الريدز يستقبل نظيره النادي اللندني، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً على ملعب "آنفيلد"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والثلاثين من البريميرليج.

شبكة "أي نيوز" البريطانية، توقعت التشكيل الذي سيدخل به ليفربول المباراة.

ووضعت الشبكة، الدولي "محمد صلاح" في مركز المهاجم، على أنّ يكون الثنائي "ساديو ماني"، و"روبرتو فيرمينو" في وسط الملعب الهجومي خلف محترفنا المصري.

وسبق لـ"صلاح" أنّ لعب في نفس المركز في أكثر من مباراة هذا الموسم، أبرزهم أمام وست هام يونايتد في وكذلك في مواجهتي مانشستر يونايتد.

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وجاء تشكيل ليفربول المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط لدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا، فاينالدوم، هندرسون، فيرمينو، ساديو ماني.

خط الهجوم: محمد صلاح.