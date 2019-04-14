اونلاين | Yalla shoot - يلا شوت | مشاهدة مباراة (الريدز و البلوز) اليوم الدوري الانجليزي | كورة اونلاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Yalla shoot - يلا شوت | مشاهدة مباراة (الريدز و البلوز) اليوم الدوري الانجليزي | كورة اونلاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع لايف اليوم الأحد مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر علىملعب آنفيلد ، المباراة فى اطار مباريات الجولة الرابعة و الثلاثون من مباريات الدورى الانجليزى، يسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز و الاستمرار على المنافسة بقوة على قمة الدورى الانجليزى،معنويات لاعبى ليفربول فى القمة بعد فوزهم فى مباراة الذهاب فى الدور ربع النهائى لدورى أبطال أوروبا على فريق بورتو بهدفين مقابل لاشىء، فريق ليفربول يختل صدارة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة ، بينما تشيلسى يأتى رابعاً برصيد 66 نقطة.

kora star بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم فى الدورى الانجليزى سوف تنطلق فى تمام الساعة الخامسة و الصف بتوقيت القاهرة،السادسة و النصف بتوقيت السعودية و العراق، السابعة و النصف بتوقيت الامارات.