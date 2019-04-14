رياضة | هوفنهايم يتخطى هيرتا برلين وينعش آماله في البقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هوفنهايم يتخطى هيرتا برلين وينعش آماله في البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنعش هوفنهايم، آماله في المشاركة بالبطولات القارية في الموسم القادم، بعدما واصل صحوته في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، عقب فوزه الثمين 2 ـ 0 على ضيفه هيرتا برلين، اليوم الأحد في المرحلة 29 للمسابقة.

وارتفع رصيد هوفنهايم، الذي حقق انتصاره الثالث على التوالي والرابع في مبارياته الـ 5 الأخيرة، إلى 47 نقطة في المركز السادس، الذي يصعد بصاحبه للدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

في المقابل، تجمد رصيد هيرتا برلين، الذي واصل ترنحه في البطولة عقب تلقيه خسارته الـ 5 على التوالي، عند 35 نقطة في المركز الـ11.



وافتتح ناديم أميري التسجيل لهوفنهايم في الدقيقة 29، فيما تكفل ريس نيلسون بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 76.