رياضة | "كلية الشرطة" يستضيف لقاء الإنتاج الحربي والمقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كلية الشرطة" يستضيف لقاء الإنتاج الحربي والمقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، إجراء تغييرات على ملعب مباراة الإنتاج الحربي والمقاولون العرب.

وتقام المباراة على ملعب كلية الشرطة بدلاً من استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، وفقًا لما حددته لجنة المسابقات مؤخرًا.

ويلتقي الإنتاج الحربي أمام المقاولون العرب يوم 20 من شهر إبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ30 من مسابقة الدوري الممتاز.