رياضة | تفاصيل جلسة محمد فضل والحضري في تدريب النجوم (صورة)

مصر في مجموعة سهلة بكأس الأمم الإفريقية

أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا والتي أقيمت تحت سفح الأهرامات، عن وقع منتخب مصر في المجموعة الأولى في البطولة التي تنطلق في الحادي والعشرين من يونيو المقبل

وجاءت المجموعة الأولى على النحو التالي:

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1- مصر (المستوى الأول)

2- الكونغو (المستوى الثاني)

3- أوغندا (المستوى الثالث)

4- زيمبابوي (المستوى الرابع)

وتحتضن مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية على ملاعبها خلال الفترة ما بين 21 من يونيو وحتى 19 من يوليو 2019.

وكان منتخب الكاميرون قد تُوج بلقب النسخة الأخيرة كان 2017 التي أقيمت بالجابون بعد فوزه على منتخب مصر الوصيف بهدفين مقابل هدف.