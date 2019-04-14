رياضة | تفاصيل جلسة محمد فضل والحضري في تدريب النجوم (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جلسة محمد فضل والحضري في تدريب النجوم (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
زار محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية تدريبات فريق النجوم، وعقد جلسة خاصة مع عصام الحضري حارس مرمى فريق النجوم لتوضيح بعض الأمور الخاصة بحضور قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية.
ونشر "الحضري" صورة له مع محمد فضل عبر صفحته الشخصية "فيس بوك" : "حضور صديقي العزيز محمد فضل تدريبي النهاردة وحرصه على توضيح كل الأمور بخصوص موضوع حفل القرعة باعتبره حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي".
وأضاف :"شكرا فضل وكمان باشكر الأب الروحي ليا المهندس هاني أبوريدة والصديق الغالي المهندس أحمد مجاهد، الموضوع كده اتقفل تماما وكلنا داعمين لمنتخب مصر في أي مكان وأي زمان وبإذن الله اللقب يكون مصري".
مصر في مجموعة سهلة بكأس الأمم الإفريقية
أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا والتي أقيمت تحت سفح الأهرامات، عن وقع منتخب مصر في المجموعة الأولى في البطولة التي تنطلق في الحادي والعشرين من يونيو المقبل
وجاءت المجموعة الأولى على النحو التالي:
1- مصر (المستوى الأول)
2- الكونغو (المستوى الثاني)
3- أوغندا (المستوى الثالث)
4- زيمبابوي (المستوى الرابع)
وتحتضن مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية على ملاعبها خلال الفترة ما بين 21 من يونيو وحتى 19 من يوليو 2019.
وكان منتخب الكاميرون قد تُوج بلقب النسخة الأخيرة كان 2017 التي أقيمت بالجابون بعد فوزه على منتخب مصر الوصيف بهدفين مقابل هدف.