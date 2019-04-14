رياضة | نجم الزمالك يقرر الرحيل للهروب من جحيم "جروس"

طلب أيمن حفني صانع ألعاب فريق الزمالك الرحيل مع نهاية الموسم الجاري رافضا الاستمرار مع الفريق خلال الموسم القادم بسبب استبعاده من قبل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق وخروجه من الحسابات بشكل نهائي .

وتمسك اللاعب بترك الفريق وخوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي بعد العروض التي تلقاها من بعض الأندية هناك ورغم أنها ليست في المقدمة لكنه وافق ورحب بها رغبة في الهروب من جروس والتخلص من مشكلة الدكة التي تواجهه ولم يشارك اللاعب طوال المباريات الماضية رغم عدم المعاناة من الإصابة بالإضافة لحالة الارهاق التي تطارد بعض اللاعبين حاليا وامكانية الدفع به لكنه أخرجه من الحسابات.

الهلال السعودي يفاوض فرجاني ساسي

دخل نادي الهلال السعودي في خط المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك للحصول على خدماته في الموسم القادم.

وتفاوض مسئولو الزعيم السعودي مع وكيل اللاعب في الفترة الأخيرة لجس نبضه والتعرف على موقفه بشأن الرحيل عن الفريق وقدموا عرضًا له يصل إلى 3 مليون دولار في الموسم الواحد وبشكل مضاعف عما يتقاضاه مع الزمالك حاليا والذي يصل إلى مليون ونصف مليون دولار فقط..

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وينتظر مسئولو الهلال أيضًا رد إدارة الزمالك والتعرف على موقفهم.

مفاجأة.. عقد جروس مع الزمالك ينتهي في مايو القادم

بات مسئولو نادي الزمالك في مأزق شديد بسبب انتهاء تعاقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق مع الأبيض خلال شهر مايو القادم في الوقت الذي يرتبط الفريق بمباريات إلى ما بعد بطولة أمم افريقيا 2019 وإنتهاء الموسم في شهر أغسطس القادم.

وأصبح مسئولو الزمالك مجبورين على تجديد التعاقد مع المدرب خاصة وأن الموسم الكروي لن ينتهي قبل شهر أغسطس القادم بسبب ظروف إقامة بطولة أمم افريقيا 2019 في مصر وهو ما يدفع إدارة الزمالك لسرعة التحرك وتجديد التعاقد مع المدرب لمدة 6 شهور لحين انتهاء الدوري.

ويستعد الزمالك لملاقاة حسنية أغادير المغربي مساء اليوم الأحد في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع بطل المغرب في لقاء الذهاب خارج الديار.