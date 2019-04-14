رياضة | الهلال السعودي يفاوض فرجاني ساسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يفاوض فرجاني ساسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي الهلال السعودي في خط المفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك للحصول على خدماته في الموسم القادم.

وتفاوض مسئولو الزعيم السعودي مع وكيل اللاعب في الفترة الأخيرة لجس نبضه والتعرف على موقفه بشأن الرحيل عن الفريق وقدموا عرضًا له يصل إلى 3 مليون دولار في الموسم الواحد وبشكل مضاعف عما يتقاضاه مع الزمالك حاليا والذي يصل إلى مليون ونصف مليون دولار فقط..

وينتظر مسئولو الهلال أيضًا رد إدارة الزمالك والتعرف على موقفهم.

مفاجأة.. عقد جروس مع الزمالك ينتهي في مايو القادم

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بات مسئولو نادي الزمالك في مأزق شديد بسبب انتهاء تعاقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق مع الأبيض خلال شهر مايو القادم في الوقت الذي يرتبط الفريق بمباريات إلى ما بعد بطولة أمم افريقيا 2019 وإنتهاء الموسم في شهر أغسطس القادم.

وأصبح مسئولو الزمالك مجبورين على تجديد التعاقد مع المدرب خاصة وأن الموسم الكروي لن ينتهي قبل شهر أغسطس القادم بسبب ظروف إقامة بطولة أمم افريقيا 2019 في مصر وهو ما يدفع إدارة الزمالك لسرعة التحرك وتجديد التعاقد مع المدرب لمدة 6 شهور لحين انتهاء الدوري.

ويستعد الزمالك لملاقاة حسنية أغادير المغربي مساء اليوم الأحد في إياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع بطل المغرب في لقاء الذهاب خارج الديار.